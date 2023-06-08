دبلوماسي إيراني سابق يتحدث عن تطور لا يمكن حدوثه دون مصر

رجح الدبلوماسي الإيراني السابق، محمد علي سبحاني، ألا تشهد العلاقات الإيرانية العربية تطورا ملحوظا دون تعزيز العلاقات مع مصر.

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وصرح سبحاني لموقع "جادة إيران"، بأن إيران لم تحصل على فرصة حتى الآن لتأسيس علاقة مع مصر، مرجحا عدم حصول شيء مهم في علاقة طهران مع العالم العربي دون وجود المصريين.

ويرى الدبلوماسي الإيراني السابق أن المصريين يلعبون "دورا سياسيا محوريا، حيث أنهم مهتمون جدا بالقضايا العربية وحساسون تجاه سلوك إيران في هذه القضايا"، على حد تعبيره.

وأشاد سبحاني برغبة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بفتح علاقة إيجابية مع إيران من أجل إحداث توازن داخلي في مصر، مؤكدًا أن القدرات الهائلة بين مصر وإيران يمكن أن تكون فعالة للغاية، وأن الظروف الآن باتت جاهزة لتفعيل العلاقات.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية التابعة للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية الإيرانية، عباس غلرو، أنه دعا مجموعة من برلمانيي مصر والأردن لزيارة إيران قريبا.

وقال غلرو، وفقا لما نقلته عنه وكالة "تسنيم" الإيرانية، يوم السبت الماضي: "التقيت خلال الأسبوع الماضي سفيري مصر والأردن، ودعوت مجموعة برلمانية من البلدين لزيارة إيران، وآمل إجراء هذه الزيارة قريبًا".

وأضاف: "على الرغم من أن علاقاتنا مع مصر على مستوى رعاية المصالح، عيّن البلدان مبعوثين لهما على مستوى سفير، وعلاقاتنا الخارجية مع القاهرة مباشرة".

المصدر: وكالات