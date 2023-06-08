صورة تكشف عن القطعة الروسية الثانية لمفاعل مصر النووي

تستعد مصر للحصول على ثاني معدة نووية من روسيا لصالح مشروع محطة الضبعة خلال الربع الأول من العام المقبل، والتي تتمثل في وعاء الضغط الخاص بقلب المفاعل النووي.

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وتتمثل المعدة النووية الثانية المرتقب استلامها هي وعاء الضغط والتي بدأت شركة روساتوم الروسية المنفذ الرئيسي للمشروع في تصنيعها لصالح مشروع الضبعة النووي.

وتم بدء تصنيع وعاء الضغط خلال أبريل 2022 كما يجرى أيضا تصنيع التوربينات الخاصة بالوحدة الأولى والثانية في مصانع "روساتوم".

ويقع قلب المفاعل داخل وعاء المفاعل، وهو وعاء سميك من الصلب يحتوي على حزم أعمدة الوقود النووي وأعمدة التحكم والتبريد. وتؤدي سلسلة التفاعلات إلى تسخين المياه التي تمر عبر وعاء المفاعل، وتعمل الأنابيب على نقل المياه الساخنة إلى مولد البخار. تعمل مضخات تبريد المفاعل على ضمان استمرارية سريان المياه عبر الحلقة الأولية.

ووقعت مصر وروسيا في 19 نوفمبر 2015 اتفاقية تعاون مشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية بالضبعة، بتكلفة استثمارية تصل إلى 25 مليار دولار، كما وقع الرئيسان عبد الفتاح السيسي، وفلاديمير بوتين خلال ديسمبر 2017 الاتفاقات النهائية لبناء محطة الضبعة، خلال زيارة الرئيس الروسي للقاهرة.

وتضم محطة الضبعة 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل منها، من الجيل 3+ (مفاعلات الماء المضغوط) على أن يتم تشغيل أول مفاعل فى 2028 وتنفذها "روساتوم" الروسية.

المصدر: RT