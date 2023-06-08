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قرار بسحب الجنسية المصرية من فلسطنيين

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قرار بسحب الجنسية المصرية من فلسطنيين
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نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار رئيس مجلس الوزراء المصري، بسحب الجنسية من عدد من الأسر والأشخاص الفلسطينيين.

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وجاء قرارسحب الجنسية المصرية من المذكورين أدناه:

يوسف خالد إبراهيم العبادلة - من مواليد فلسطين بتاريخ 3/1/ 1960، لاكتسابه الجنسية المصرية عن طريق الغش وبناء على أقوال كاذبة.

فتحي خالد إبراهيم العبادلة - من مواليد فلسطين بتاريخ 1953/9/20، لاكتسابه الجنسية المصرية عن طريق الغش وبناء على أقوال كاذبة. 

 عبد الله خالد إبراهيم عبد الله - من مواليد فلسطين بتاريخ 1956/11/25 وأنجاله زهوة – مواليد فلسطين بتاريخ 1996/11/8، هيا - مواليد فلسطين بتاريخ 2000/10/18، أحمد - مواليد فلسطين بتاريخ 2006/8/24، لاكتسابهم الجنسية المصرية عن طريق الغش وبناء على أقوال كاذبة.

المصدر: RT

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