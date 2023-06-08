قرار بسحب الجنسية المصرية من فلسطنيين
نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار رئيس مجلس الوزراء المصري، بسحب الجنسية من عدد من الأسر والأشخاص الفلسطينيين.
وجاء قرارسحب الجنسية المصرية من المذكورين أدناه:
يوسف خالد إبراهيم العبادلة - من مواليد فلسطين بتاريخ 3/1/ 1960، لاكتسابه الجنسية المصرية عن طريق الغش وبناء على أقوال كاذبة.
فتحي خالد إبراهيم العبادلة - من مواليد فلسطين بتاريخ 1953/9/20، لاكتسابه الجنسية المصرية عن طريق الغش وبناء على أقوال كاذبة.
عبد الله خالد إبراهيم عبد الله - من مواليد فلسطين بتاريخ 1956/11/25 وأنجاله زهوة – مواليد فلسطين بتاريخ 1996/11/8، هيا - مواليد فلسطين بتاريخ 2000/10/18، أحمد - مواليد فلسطين بتاريخ 2006/8/24، لاكتسابهم الجنسية المصرية عن طريق الغش وبناء على أقوال كاذبة.
المصدر: RT