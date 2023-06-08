مصر.. تجديد حبس 10 متهمين في قضية منصة "هوغ بول"

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، يوم الأربعاء، تجديد حبس 10 متهمين في قضية منصة "هوغ بول" بتهمة توظيف أموال.

كما قررت الدائرة الأولى إخلاء سبيل كل من ألبير فريد وفاطمة أنور بضمان مالي قدره 5 آلاف جنيه.

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وأيدت محكمة الجنايات الاقتصادية قرار النائب العام بمنع والتحفظ على أموال 42 متهما من بينهم 13 متهما صيني الجنسية في القضية.

وكانت جهات التحقيق أصدرت قرارا بالتحفظ على أموال المتهمين لاتهامهم بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق التحايل، وإيهام عملائهم بالربح عن طريق الهاتف أو الكمبيوتر، حيث اتضح فيما بعد بأنها شركة وهمية تتكون من مجموعة من الأشخاص متخصصة في النصب والاحتيال الإلكتروني.

وتعرض عدد من المصريين للنصب والاحتيال ووقعوا ضحايا لتطبيق شركة "هوغ بول" للاستثمار على الإنترنت، بعد الاستيلاء على 6 مليارات جنيه من أموالهم.

ودفع الضحايا أموالهم مقابل الحصول على أرباح يومية وأسبوعية وشهرية نسبتها تتجاوز الـ400%.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري