البرلمان العربي يدين اقتحام سفارة مملكة البحرين ومقر إقامة سفيرها في الخرطوم

أدان البرلمان العربي في بيان يوم الأربعاء، اقتحام سفارة مملكة البحرين ومقر إقامة سفيرها في الخرطوم.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاقتحام سفارة مملكة البحرين ومقر إقامة السفير البحريني في العاصمة السودانية الخرطوم.

وأكد أن هذه الاقتحامات والتعديات تعد انتهاكا جسيما لسيادة الدول واعتداء على مقراتها الرسمية، كما تمثل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والاتفاقات الدبلوماسية.

وجدد العسومي رفض البرلمان العربي لكافة أشكال الاعتداء على البعثات الدبلوماسية ومقراتها، داعيا السلطات السودانية إلى اتخاذ مايلزم لتوفير التأمين الكامل لها ليتمكنوا من أداء دورهم في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها السودان.

ودعا رئيس البرلمان العربي الأطراف السودانية للوقف الفوري للصراع ووقف إطلاق النار والالتزام بقرارات القمة العربية الأخيرة في جدة بالسعودية وتهيئة الأجواء للتوصل إلى حل سياسي وتغليب لغة الحوار للخروج من الأزمة الراهنة والحفاظ على وحدة وسيادة السودان.

وفي وقت سابق، أعربت الخارجية البحرينية عن إدانة المملكة واستنكارها بشدة لتعرض مقر سفارتها ومنزل السفير في الخرطوم للاقتحام والتخريب من قبل إحدى المجموعات المسلحة، باعتباره انتهاكا خطيرا لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدبلوماسية.

وأكدت الوزارة على ضرورة وقف أعمال العنف والتخريب في السودان وتوفير الحماية الكاملة لمقار البعثات الدبلوماسية والمنشآت المدنية، ومعاقبة الجناة.

وجددت دعوتها للأطراف السودانية إلى تغليب الحكمة والمصلحة الوطنية العليا والاستجابة الجادة للمبادرة السعودية الأمريكية بشأن وقف العمليات العسكرية عن طريق الحوار، بما يلبي تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والسلام والرخاء.

المصدر: RT