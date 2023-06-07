 
مباشر

بعد أكثر من 8 سنوات.. هبوط مروحية أممية بمطار الحديدة اليمني قادمة من جيبوتي

أخبار العالم العربي

بعد أكثر من 8 سنوات.. هبوط مروحية أممية بمطار الحديدة اليمني قادمة من جيبوتي
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vgoh

أعلن مدير عام مطار الحديدة اليمني، أحمد طارش، هبوط مروحية تابعة للأمم المتحدة قادمة من جيبوتي في أول هبوط تجريبي منذ توقفه عن الخدمة قبل أكثر من 8 أعوام نتيجة قصف قوات التحالف.

وأوضح طارش، ونائبه محيي الدين الدمشقي، أن المروحية غادرت باتجاه موقع سفينة صافر في ميناء رأس عيسى ضمن مسار رحلتها.

إقرأ المزيد
الأمم المتحدة تبدأ عمليات إنقاذ ناقلة النفط
الأمم المتحدة تبدأ عمليات إنقاذ ناقلة النفط "صافر" العالقة قبالة سواحل اليمن

كما أكّدا أهمية اضطلاع الأمم المتحدة وفريق دعم اتفاق الحديدة، بدور إيجابي خلال هذه المرحلة لدعم تأهيل وصيانة الأضرار التي تعرّض لها المطار جراء استهدافه من قبل طيران العدوان بما يكفل إعادته للخدمة لتخفيف معاناة المرضى والمسافرين.

وأثناء هبوط الطائرة بحضور رسمي محلّي، أكد فريق من بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها" أن الطائرة ستعمل في إطار المهام والترتيبات اللوجستية الخاصة بفريق الخبراء والصيانة لتأمين وإنقاذ خزان صافر النفطي.

الجدير بالذكر أنّ مطار الحديدة الدولي تعرّض لتدمير شبه كامل من قبل قوات التحالف، في حين أن الطائرة التي حطّت فيه اليوم مجرّد مروحية.

تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة أعلنت نهاية مايو الماضي، استعدادها لبدء عمليات إنقاذ ناقلة النفط "صافر" العالقة قبالة سواحل اليمن.

إقرأ المزيد
بعد فشلها في استكمال خطة تمويل إنقاذ
بعد فشلها في استكمال خطة تمويل إنقاذ "صافر".. الأمم المتحدة تحذر من نكسة كبرى باليمن

وقال منسّق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ديفيد غريسلي، عقب وصول مركب دعم إلى الناقلة: "نشعر بسعادة بالغة لوصولنا إلى الموقع حيث يمكننا بدء العمل".

وأشار غريسلي  إلى أن عمليات ضخ الخام ستبدأ في غضون عشرة أيام إلى أسبوعين.

وتجدر الإشارة على أن ناقلة النفط "صافر" المتهالكة تحمل على متنها أكثر من مليون برميل من الخام، ما يشكل خطرا كبيرا على البيئة.

المصدر: سبأ نت

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا