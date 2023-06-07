 
مباشر

العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بإنشاء مؤسسة للأمن السيبراني

أخبار العالم العربي

العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بإنشاء مؤسسة للأمن السيبراني
وكالة الأنباء السعودية / spa.gov.sa
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vgnp

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمرا ملكيا بإنشاء مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني لتكون مؤسسة ذات شخصية اعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري.

ونص الأمر الملكي على أن "تكون هذه المؤسسة غير ربحية ، وتتمتع بالأهلية الكاملة لتحقيق أهدافها وإدارة شؤونها تحت إشراف مجلس أمناء خاص بها، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض".

كما تهدف المؤسسة إلى "الإسهام في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الدولي، والتعاون الدولي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال، ومواءمة الجهود الدولية ذات الصلة بالأمن السيبراني ودعمها".

وجاء الأمر الملكي بإنشاء مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني، تأكيدا على ريادة المملكة عالميا في هذا المجال، خاصة وأنها حققت المرتبة الثانية عالميا في مؤشر الأمن السيبراني وفق تصنيف الأمم المتحدة، وكذلك مراتب متقدمة في التقرير السنوي للتنافسية العالمية لعام 2022.

إقرأ المزيد
السعودية تستعد للآتي.. ماذا تخفي المملكة في بواطنها؟
السعودية تستعد للآتي.. ماذا تخفي المملكة في بواطنها؟

المصدر: وكالة الأنباء السعودية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا