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لقاء "بأقرب وقت" بين الصفدي وفيدان لإجراء محادثات مفصلة

أخبار العالم العربي

لقاء
Globallookpress
هاكان فيدان وزير الخارجية التركي الجديد
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اتفق وزيرا خارجية تركيا هاكان فيدان والأردن أيمن الصفدي على اللقاء في أقرب وقت ممكن لإجراء محادثات مفصلة حول سبل تطوير التعاون بين البلدين والقضايا الإقليمية.

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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الصفدي بفيدان، هنأه فيه بتوليه منصب وزارة الخارجية في الحكومة التركية الجديدة.

وأكد الصفدي وفيدان استمرار العمل على تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، وزيادة التعاون في مختلف المجالات، مشددين على أهمية التنسيق بين أنقرة وعمان إزاء القضايا الإقليمية والدولية، وفي جهود حل الأزمات في المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار.

ولفت الصفدي وفيدان خلال الاتصال، إلى صلابة العلاقات التاريخية بين المملكة وتركيا، والتي تشهد تطورا مستمرا برعاية الملك عبدالله الثاني والرئيس رجب طيب أردوغان.

المصدر: خبرني 

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