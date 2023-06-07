الخارجية السودانية: اقتحام سفارتي الصين وفلسطين ومنزل سفير عمان

أعلنت وزارة الخارجية السودانية الأربعاء، اقتحام قوات الدعم السريع السفارتين الصينية والفلسطينية ومنزل السفير العماني لدى الخرطوم، داعية المجتمع الدولي لإدانة هذا التصرف الإرهابي.

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وقالت إدارة الإعلام والناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية في بيان صحافي، إن الوزارة "تدين بأشد العبارات قيام قوات مليشيا الدعم السريع المتمردة صباح الثلاثاء باقتحام كل من سفارة جمهورية الصين الشعبية، منزل ومقر سفارة دولة فلسطين بالخرطوم ومنزل سفير سلطنة عمان بالمنشية، وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي والاعراف الخاصة بحرمة وحماية مقرات وممتلكات البعثات الدبلوماسية".

وأضاف البيان أن "المليشيا المتمردة تمكنت من سرقة عدد من السيارات الدبلوماسية من مقر السفارة الصينية والعبث بالمستندات وتخريب الأثاث، كما قامت باقتحام منزل السفير ومقر سفارة دولة فلسطين للمرة الرابعة وقامت بتكسير الأبواب وتخريب الأثاث وسرقة المقتنيات وأموال نقدية خاصة بتسير السفارة بعد ضرب وتعذيب العمالة المحلية المتواجدة بمنزل السفير ومقر السفارة. فضلا عن قيام المليشيا المتمردة باقتحام منزل سفير سلطنة عمان وسرقة السجاد والأثاث والمقتنيات الثمينة والأجهزة الكهربائية والإلكترونية".

وكررت وزارة الخارجية السودانية "إدانتها لهذا السلوك الإرهابي والإجرامي، داعية "المجتمع الدولي لإدانتها بأشد العبارات واعتبارها منظمة إرهابية وتحميلها المسؤولية القانونية والأخلاقية".

المصدر: RT