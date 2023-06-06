مصر.. وزارة السياحة تكشف حقيقة هدم مئذنة التربة السلطانية بالسيدة عائشة (صور + فيديو)

نفت المستشارة الإعلامية لوزارة السياحة والآثار في مصر نيفين العارف، صحة الأخبار المتداولة بخصوص هدم مئذنة التربة السلطانية الموجودة في مقبرة القادرية بالسيدة عائشة.

وأكدت نيفين العارف أن كل ما أثير وروج بشأن ذلك غير صحيح.

وقالت في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" عبر قناة "القاهرة والناس"، إنه لا صحة لما يتداول وأنه لا يوجد أي نية لهدم المئذنة والسقالات الموجودة والمحيطة بالمئذنة كي يتم دراسة الحالة الآثرية للمئذنة.

وأضافت أنه بناء على ما ستخرج به الدراسة سيتم اتخاذ القرار بفك السقالات أو عمليات الترميم، مؤكدة أن وزارة السياحة والآثار لا تفكر في إزالة مئذنة التربة السلطانية.

والمئذنة أنشأها السلطان المملوكي البحري الناصر حسن بن الناصر محمد بن قلاوون في القرن 8هـ / 12م، وتقع في شارع سيدي جلال في القادرية بالسيدة عائشة في حي الخليفة بمدينة القاهرة.

وكان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء رصد تداول منشورات تزعم تنفيذ الحكومة حملة شاملة لهدم مقابر أثرية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار التي نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة السياحة أنه لا صحة لتنفيذ الحكومة حملة شاملة لهدم مقابر أثرية، مشددة على أن كافة المقابر الأثرية قائمة كما هي ولا يمكن المساس بها كونها تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، والذي يجرم أي عمل يتلف أو يهدم أثرا.

وأكدت حرص الدولة في الحفاظ على الآثار بكافة أنواعها وأشكالها ليس فقط للأجيال القادمة ولكن للإنسانية جمعاء.

/ islamic.cultnat.org

/ islamic.cultnat.org

المصدر: وسائل إعلام مصرية