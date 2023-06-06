ضياء رشوان يكشف عن مشهد فاجأ إخوان مصر وكيف أصبحوا الآن في محنة وجود (فيديو)

قال المنسق العام للحوار الوطني في مصر ضياء رشوان، إن الإخوان فوجئوا بأن المشهد الافتتاحي للحوار الوطني يوم 3 مايو، ضم جميع أبناء 30 يونيو الذين أجمعوا على رفض الإخوان في 2013.

وأضاف ضياء رشوان خلال مقابلة على قناة "اكسترا نيوز" المصرية يوم الثلاثاء، أن هذا مشهد أفزعهم لأنهم كانوا يظنون أن رفضهم مجرد مناورة.

وصرح بأن الحركة المدنية المشاركة في الحوار الوطني أكدت في بيانها يوم 4 يوليو 2022 عدم مشاركة كل من مارس العنف، وعلى رأسهم جماعة الإخوان.

وأفاد بأن الجماعة توقفت عن الهجوم على الحوار الوطني بعد بدايته لثبوت مصداقيته وجديته.

وأشار إلى أن جماعة الإخوان حاولت بكل السبل المشاركة فى الحوار الوطني، وحاولت الهجوم عليه بشكل عنيف قبل بدايته، مشددا على أنه لا يوجد الآن صدى للفكر الإخواني فى العالم العربي بفضل ثورة 30 يونيو.

وأوضح أن جماعة الإخوان من 1928 حتى 2013 كانت تتميز بقيادة موحدة، ومنذ ثورة الشعب المصري عليهم انقسمت الجماعة انقساما تنظيميا وليس فكريا، وللمرة الأولى لم يكن الإخوان في محنة مع نظام كما حدث في السابق بل في محنة مع المجتمع المصري بأكمله، وقطيعة شعبية، مشيرا إلى أنه "لا يوجد اليوم من يمكن أن يقول أنا أمثل جماعة الإخوان".

وأكد أنه وللمرة الأولى توقف التجنيد في الجماعة لمدة 10 سنوات، لا يوجد أعضاء جدد، وللمرة الأولى أيضا يعتزل 70% من قواعد الإخوان الشأن العام، اعتراضا على ما يدور داخل الجماعة أو العنف أو يأس من الجماعة نفسها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية