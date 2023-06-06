تحرك عاجل لنقابة القراء المصرية ضد قارئي قرآن تلاعبا بكتاب الله (وثائق)

أعلنت نقابة القراء في مصر، برئاسة محمد حشاد، نقيب قراء الجمهورية وشيخ عموم المقارئ المصرية، رفع أول جنحة مباشرة في النيابة العامة ضد أحد القراء المتلاعبين بكتاب الله.

وقالت نقابة القراء، في بيان لها اليوم الثلاثاء: "تم رفع أول جنحة مباشرة في النيابة العامة ضد أحد القراء المتلاعبين بكتاب الله من النقابة ضد محمد البنزاري من سوهاج، والثانية ضد أحمد قناوي عبد اللاه من سوهاج، والله من وراء القصد والسبيل".

وعلى جانب آخر، قدم عدد من أعضاء نقابة القرآن الكريم شكوى ضد نقابة القراء بسبب الشيخ صديق المنشاوي.

وجاء في نص شكوى أعضاء نقابة القراء: "نحن الموقعين أدناه ضمن أعضاء مجلس الإدارة العامة لنقابة محفظي وقراء القرآن الكريم وأعضاء الجمعية العمومية، نطعن في صحة إجراءات الجمعية العمومية التي انعقدت بتاريخ 2022/10/15، وما ترتب عليها من قرارات بشأن تغيير بعض مواد لائحة النقابة والتي تخدم أشخاصا بعينهم، ومنهم الشيخ صديق المنشاوي حتى يتجنب أي تغيير لتلك المواد ذات الإجراءات الخاطئة، التي اتخذها للانضمام للعاملين بالنقابة، وعلى رأسها المادة 31 والتي تخدم مصلحته الشخصية".

وقدم أعضاء نقابة القراء في مصر الشكوى إلى عدد من الجهات منها: مكتب رئيس الوزراء المصري، النقيب العام لنقابة محفظي وقراء القرآن الكريم، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني لوزير الأوقاف، اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ.

المصدر: موقع القاهرة 24