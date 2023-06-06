العراق.. وفاة شخص يشتبه في إصابته بالحمى النزفية في دهوك

توفي شخص يشتبه في إصابته بالحمى النزفيه في مستشفى آزادي بدهوك في إقليم كردستان العراق.

وقال مدير مستشفى آزادي في دهوك، أفراسياب موسى، لشبكة رووداو الإعلامية يوم الثلاثاء، "إن شابا من أهالي بعشيقة التابعة لمحافظة نينوى يبلغ من العمر 27 عاما، راجع المستشفى قبل 3 أيام وهو يعاني من أعراض الحمى النزفية"، موضحا أن المريض توفي على الساعة 11:00 قبل ظهر اليوم.

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وأضاف أن المريض كان يعاني من جميع أعراض الحمى النزفية، حيث تم اتخاذ إجراءات الوقاية وعزله منذ البداية.

وأشار إلى أنهم أرسلوا نتائج الاختبارات إلى بغداد للتأكد من إصابته بالحمى النزفية، ولم يتلقوا النتائج حتى الآن.

وأوضح مدير المستشفى أن الشاب كان راعيا وأن زوجته تعاني من أعراض المرض أيضا.

وأفاد بأن حالة زوجته الصحية جيدة، وعادت إلى بعشيقة مع جثمان زوجها.

وفي حال التأكد من سبب الوفاة، تكون الحالة الثالثة للوفاة جراء الحمى النزفية في إقليم كردستان، حيث كانت الحالتان الأخريان في أربيل.

وكانت وزارة الصحة العراقية قد أعلنت في شهر مايو الماضي عن آخر إحصائية رسمية للمصابين بالحمى النزفية المسجلة منذ بداية العام الحالي 2023 في العراق، حيث بلغت 139 إصابة منها 20 حالة وفاة.

وتتصدر محافظة ذي قار باقي المحافظات العراقية في عدد المصابين بالمرض.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، أن "أغلب الإصابات هي لمربي الماشية والقصابين"، مشددا على ضرورة "الالتزام بالاجراءات الوقائية".

المصدر: "روداوو"