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البرلمان العربي: فوز الجزائر بالعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن إضافة نوعية للدبلوماسية العربية

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البرلمان العربي: فوز الجزائر بالعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن إضافة نوعية للدبلوماسية العربية
RT / Youtube
البرلمان العربي
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أكد البرلمان العربي في بيان، يوم الثلاثاء، أن فوز الجزائر بالعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن إضافة نوعية للدبلوماسية العربية وترسيخ لمكانة الجزائر الدولية.

وهنأ رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمناسبة انتخابها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، عضوا غير دائم بمجلس الأمن لعامي 2024 و2025

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وأشاد بحصول الجزائر على 184 صوتا في الجمعية العامة، لتشغل أحد المقاعد الـ10 للأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي.

وأكد العسومي أن هذا الفوز يعكس مكانة الجزائر على المستوى العربي والدولي، مشيرا إلى أنه فوز مستحق

وأعرب العسومي عن ثقته في أن الجزائر ستكون صوتا قويا مؤيدا لكافة القضايا العربية في مجلس الأمن، لما يمثله هذا الفوز من إضافة نوعية للدبلوماسية العربية على المستوى الدولي.

كما أعرب العسومي عن تقدير البرلمان العربي للجهود الحثيثة التي تقوم بها جمهورية الجزائر بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون في الدفاع عن قضايا الأمة العربية وحماية مصالح الشعب العربي الكبير.

المصدر: RT

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