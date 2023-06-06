فاجعة جديدة.. غرق قارب يقل سوريين قبالة سواحل الجزائر

غرق قارب يحمل 26 مهاجرا غالبيتهم سوريون، وبينهم نساء وأطفال، يوم الأحد 5 يونيو قبالة الشواطئ الجزائرية، أثناء ركوبهم البحر أملا بالوصول إلى الشواطئ الإسبانية.

وانطلق القارب من شواطئ مدينة الأرهاط التابعة لولاية تيبازة الجزائرية، باتجاه إسبانيا وأبلغ عن غرقه بعد ساعات.

وكان القارب يحمل 26 مهاجرا 18 منهم سوريون و8 جزائريين، حيث أبلغ عن وفاة سوريين اثنين أحدهما يدعى محمود محمد رشو وآخر جزائري بعد ساعة من انطلاق القارب.

وأكد خفر السواحل الجزائري انتشال عدد من الجثث بينهم نساء وأطفال تم نقلهم إلى مستشفى سيدي غيلاس.

وفي وقت سابق اختفى 15 مهاجرا من المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (شمال شرق سوريا)، بين الجزائر وإسبانيا منذ 26 أبريل الماضي.

وغادر 15 مهاجرا كرديا سوريا، 14 منهم من عين العرب والآخر من عفرين، مدينة وهران الجزائرية على متن قارب إلى إسبانيا، دون معرفة مصيرهم حتى الآن.

المصدر: "روداوو"