تدهور صحة هنيبعل القذافي المعتقل في لبنان بعد 3 أيام من إضرابه عن الطعام

ذكر بول رومانوس، محامي هانيبعل نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، أن صحته تدهورت بعد 3 أيام من إضرابه عن الطعام احتجاجا على احتجازه في لبنان دون محاكمة.

وقال المحامي إن هانيبعل القذافي يعاني من صداع وآلام بالعضلات وصعوبة في الحركة، علما أنه بدأ إضرابا عن الطعام يوم السبت.

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وأضاف رومانوس أن نجل القذافي يعاني أيضا من آلام بالظهر بسبب احتجازه في غرفة صغيرة لا يستطيع التحرك أو التريض بحرية فيها.

وذكر في رسالة صوتية لوكالة "أسوشيتد برس" أنه مستمر في إضرابه عن الطعام وصحته تتدهور.

من جانبه، ذكر مسؤول أمني لبناني رفض نشر هويته أنه لا معلومات لديه بشأن حالة القذافي الصحية.

يذكر أن هانيبعل، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، محتجز في لبنان منذ 8 أعوام بتهمة إخفاء معلومات عن اختفاء مؤسس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الإمام موسى الصدر، أثناء زيارته لليبيا في أغسطس 1978، بعد دعوة من القذافي الأب.

ووصل هانيبعل القذافي إلى لبنان عبر سوريا التي لجأ إليها بعد رحيل والده، فيما ينقل عنه، قوله إنه اختطف على يد جماعة مسلحة وأجبروه على عبور الحدود السورية اللبنانية بطريقة غير قانونية في عام 2015.

وكان رجل الدين الشيعي محمد يعقوب قد اختفى في نفس الظروف التي اختفى فيها موسى الصدر، الذي رافقه إلى ليبيا عام 1978، واتُهم نجله حسن يعقوب عام 2016 بالمشاركة في اختطاف هانيبعل القذافي في سوريا.

المصدر: وكالات