القوات الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات جديدة في الضفة الغربية

شن الجيش الإسرائيلي، ليل الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق عدة في الضفة الغربية، في مشهد بات يتكرر فجر كل يوم.

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "قوات الجيش والشاباك وحرس الحدود اعتقلت خلال الليل 10 فلسطينيين من أنحاء الضفة الغربية وصادرت أسلحة ومعدات خراطة".

من جهتها، أحصت وسائل إعلام فلسطينية، اعتقال 14 مواطنا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، خلال الحملة التي شنتها القوات الإسرائيلية ليلا.

ولفتت وكالة "معا" الفلسطينية، إلى أن الاعتقالات جرت في طوباس، ونابلس، وبيت لحم، وطولكرم، وجنين والقدس.

من جهة أخرى، شيعت بلدة النبي صالح غرب رام الله الطفل محمد التميمي (عامان) الذي أصيب برصاص الجيش الاسرائيلي قبل 3 أيام وتوفي أمس متأثرا بجروحه البالغة.

وكان الطفل التميمي قد أصيب برصاصة في رأسه خلال الإطلاق العشوائي للنيران من قبل القوات الإسرائيلية خلال مطاردة شبان نفذوا عملية إطلاق نار استهدفت نقطة عسكرية إسرائيلية، كما أصيب والده.

المصدر: RT+ معا