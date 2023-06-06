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الأردن يكشف عن إحباطه مخططا إرهابيا في الكرك عام 2021

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الأردن يكشف عن إحباطه مخططا إرهابيا في الكرك عام 2021
وسائل إعلام
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كشفت وسائل إعلام أردنية النقاب عن عمل أمني قام به جهاز الاستخبارات في المملكة، أدى إلى إحباط عمل إرهابي عام 2021 خطط له شاب عشريني يناصر تنظيم "داعش".

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وبحسب وسائل إعلام أردنية فإن الشاب، الذي لم تكشف هويته، خطط لاستهداف زوار مقام الصحابي جعفر الطيار، في مدينة الكرك، رميا بالرصاص، نصرة لتنظيم "داعش".

ولفتت إلى أن الشاب، من مؤيدي "داعش" ومعتنق لأفكاره ومعتقداته، وهو من المتابعين لإصدارات ومنشورات التنظيم.

وأشار موقع "خبرني" الأردني، إلى أن العشريني اختار سلاحا أوتوماتكيا، كأداة قتل في تنفيذ عمله الإرهابي، وعاين مداخل ومخارج المقام أكثر من مرة.

وقال الموقع، إنه في نهاية أغسطس من العام 2021، قبضت المخابرات على العشريني، وتمت إحالته إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة الذي أسند له جنايتي التهديد بالقيام بأعمال إرهابية، والترويج لأفكار جماعة إرهابية.

بدورها، نظرت محكمة أمن الدولة في القضية، وجرمت الشاب بالتهمتين المسندتين إليه، وقضت بوضعه بالأشغال المؤقتة 5 سنوات، ولكونه شابا في مقتبل العمر، ولإعطائه فرصة لإصلاح مسار حياته، قررت تخفيض العقوبة، لتصبح الوضع بالأشغال المؤقتة 4 سنوات، وقد صادقت محكمة التمييز صادقت على هذا القرار.

المصدر: خبرني

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