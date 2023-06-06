الجيش الإسرائيلي: إصابة جنديين بعملية دهس في الضفة

أصيب جنديان إسرائيليان بجروح متوسطة وطفيفة، إثر تعرضهما للدهس بسيارة مساء الاثنين، في حوارة جنوبي نابلس، بالضفة الغربية، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

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وقال في بيان، إن "جنديا أصيب بجروح طفيفة، بعدما صدمته سيارة، ولا تزال ملابسات الحادث قيد التحقيق".

وفر منفذ العملية بالسيارة التي كان يستقلها من المكان، قبل أن يعلن الجيش الإسرائيلي، أنه "تم القبض عليه بالقرب من نابلس، ومعه سكين في سيارته"، بحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية العامة.

وفي وقت لاحق، أفاد مستشفى "بيلنسون" في بيتح تكفا، بأن مصابين نقلا إليه، مشيرا إلى أن "حالة أحدهما متوسطة، وإصابات الآخر طفيفة جدا".

وأغلق الجيش الإسرائيلي حاجزي حوارة وزعترة جنوب مدينة نابلس، بعيد تنفيذ العملية، ونشر عناصره في بلدة حوارة، كما أغلق شوارع داخل البلدة وفي محيطها.

المصدر: عرب 48+ I24