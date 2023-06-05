قراء مصر تستدعي الشيخ حلمي الجمل للتحقيق بعد تمايله كمطربي المهرجانات خلال تلاوة القرآن

قررت نقابة محفظي وقراء القرآن في مصر استدعاء العضو الشيخ حلمي عبد الحميد موسى الجمل للمثول أمام لجنة القيم للتحقيق معه فيما ورد عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وصرح الشيخ محمد صالح حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء، بأن الشيخ حلمي عبد الحميد موسى الجمل دعي للمثول أمام لجنة القيم يوم 16 يونيو.

ولم تذكر النقابة في بيانها سبب استدعاءها للشيخ حلمي.

وعلق الشيخ حلمي الجمل قارئ مسجد السيدة زينب على قرار إحالته للتحقيق أمام لجنة القيم من قبل نقابة القراء، حيث أكد عبر صفحته على "فيسبوك" أنه يرفض بيان نقابة القراء من الألف إلى الياء.

كما أكد أنه لن يحضر أمام مجلس غير قانوني مؤقت لا يعرف قدر القراء العلماء، ومشددا على أن الأمر موكول ومنظور أمام ساحات القضاء.

وأفاد بأن الكل يعلم من يقود هذه الحملة المغرضة ويحشد الأعضاء.

وفي وقت سابق، استنكر مجلس النقابة ما صدر من الشيخ ممدوح عامر عقب تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شاهده الجميع وهو يتراقص ويتمايل ويغني كمطربي المهرجانات، مشيرة إلى أن هذا لا يليق بحافظ للقرآن الكريم.

وقال نقيب القراء الشيخ محمد حشاد: "والله لقد فوجئت بالفيديو وتأثرت بشدة، حيث ما كان ينبغى أن يصدر ذلك من حامل كتاب الله عز وجل، وكان من باب أولى به أن يحترم الشيخ ممدوح عامر القرآن الكريم الذي يتعايش منه والذي جعل له اسما بين الناس".

وأضاف "ولكن للأسف الشديد لم يفعل ذلك، وإنما هبط إلى مستوى متدن لا يليق بذوي القرآن".

وأكد أن النقابة سوف تقوم بما تراه مناسبا تجاه هذا الموضوع مع المستشار القانوني حاتم مقلد.

المصدر: وسائل إعلام مصرية