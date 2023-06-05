 
مباشر

"زيارتي أصبحت ممكنة بفضل القيادة الرائدة للملك".. رئيس الكنيست الإسرائيلي يتوجه إلى المغرب

أخبار العالم العربي

Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vg2u

أعلن الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين، أن رئيسه أمير أوحانا سيتوجه الأربعاء المقبل إلى المغرب في زيارة رسمية تاريخية للبرلمان المغربي.

إقرأ المزيد
سيتم تغيير اسمها.. صحيفة مغربية تعلن موعد عقد قمة
سيتم تغيير اسمها.. صحيفة مغربية تعلن موعد عقد قمة "النقب 2" بين دول اتفاقات أبراهام وإسرائيل وأمريكا

ومن المتوقع أن يلتقي أوحانا خلال زيارته رئيس البرلمان المغربي رشيد طالبي العلمي ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإسرائيلية المغربية وأعضاء آخرين في البرلمان المغربي.

ومن المقرر أن يدلي أوحانا والعلمي بتصريحات للصحافة، كما سيوقعان مذكرة تفاهم رسمية تهدف إلى تطوير التعاون البرلماني من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وقال أوحانا في بيان له: "الزيارة ممكنة بفضل القيادة الرائدة لملك المغرب محمد السادس"، وأضاف: "حلم السلام مع الدول الإسلامية لطالما كان يخيم على قلوبنا، ومدى ملاءمة ذلك من بين كل هذه البلدان - المملكة المغربية هي أول من دعا أحد رموز الحكومة، رئيس الهيئة التشريعية لدولة إسرائيل، الذي صادف أنه من أصل مغربي، في زيارة رسمية للبرلمان".

وتعد هذه هي أول زيارة رسمية يقوم بها إسرائيلي في منصبه لبرلمان دولة مسلمة.

ومن المقرر أن يجتمع أوحانا أيضا مع كبار أعضاء الحكومة المغربية، وكذلك مع قادة الجالية اليهودية المحلية.

المصدر: i24News

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا