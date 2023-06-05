لواء سابق بالجيش المصري يعلق لـRT على مقتل 3 إسرائيليين على يد مجند مصري

علق مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية المصرية اللواء محمد الغباري، على حادث الحدود الذي قام به مجند مصري وأسفر عن مقتل وإصابة 4 عسكريين إسرائيليين.

وأكد الغباري في تصريحات لـRT أن هناك هدفا أساسيا في المنطقة بين الدول وهو الحفاظ على السلام وإقامة العلاقات وهذا هدف من أهداف معاهدة السلام الموجودة.

وفي تعليقه على الحادث الذي وقع على خط الحدود الدولية، شدد اللواء محمد الغباري على أنه يتم تطبيق معاهدة السلام بشكل مرحلي وفقا للظروف التي تمر بها، وهذا ما يدعو إلى الحرص على هذه المعاهدة، ويعتبر أي حادث على الحدود أيا كان نوعه هو حادث عارض، وغير مؤثر على العلاقات المصرية الإسرائيلية.

وأوضح أن الهدف في المنطقة من معاهدة السلام هو الحفاظ على العلاقات وتنميتها وتطويرها، مشيرا إلى أن هناك بعض تلك الأهداف قد تحقق والبعض لم يتحقق بعد، وكلا الجانبين (المصري والإسرائيلي) يعملان على أمل تحقيق هذه الأهداف، وبالتالي أي عارض أو حادث على الحدود مهما كانت قوته ، يعد حادثا عارضا ويتخطاه الزمن أو الإجراءات.

وكان المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، قد أعلن قيام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات ، وأثناء المطاردة قام فرد الأمن بإختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة 3 أفراد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة 2 آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصرى أثناء تبادل إطلاق النيران.

المصدر: RT