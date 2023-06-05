بكاء مجندي ومجندات الجيش الإسرائيلي خلال جنازة أصدقائهم ضحايا "حادث الحدود" مع مصر (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمجندي ومجندات الجيش الإسرائيلي، خلال تشييع جثمان زملائهم ضحايا "حادث الحدود"، والذين قتلوا على يد مجند مصري يوم السبت الماضي.

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واعترف الجيش الإسرائيلي السبت، بمقتل 3 جنود في "حادث أمني" وقع عند الحدود المصرية، فيما أكد تحييد "مخرب"، قال الإعلام العبري إنه شرطي مصري.

وكان المتحدث العسكري باسم الجيش المصري قد قال إنه "فجر يوم السبت، قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات، وأثناء المطاردة قام فرد الأمن بإختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة 3 أفراد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة عدد اثنين آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران".

المصدر: RT