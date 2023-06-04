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السعودية.. الكشف عن وكر سري الدخول إليه عبر آلة لا يخلو منها أي بيت (فيديو)

أخبار العالم العربي

السعودية.. الكشف عن وكر سري الدخول إليه عبر آلة لا يخلو منها أي بيت (فيديو)
RT
السعودية.. الكشف عن وكر يتم الوصول إليه عبر ثلاجة
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اكشفت السلطات السعودية مستودعا مخالفا للقانون يتم الدخول إليه عبر ثلاجة.

وقال البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في تدوينة على "تويتر" إنه أثناء جولات البرنامج بمشاركة الفرق الرقابية في وزراة التجارة وأمانة منطقة الرياض، تم ضبط عمالة بمستودع مخالف كانوا مختبئين في وكر يتم الدخول إليه من باب الثلاجة.

وأوضح البرنامج أنه تم إحالة المخالفين للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

ونشر الحساب مقطع فيديو وثق شخصا وهو يفتح ما يظهر أنه باب ثلاجة، ليتبين أنه مدخل لشقة يبدو أنها تستخدم كمصنع.

المصدر: RT

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