السعودية.. "القتل تعزيرا" لـ3 مواطنين انضموا لخليّة إرهابية واعتدوا على مراكز أمنية

أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانا بتنفيذ "القتل تعزيرا" بـ3 جُناة بالمنطقة الشرقية لانضمامهم لخلية إرهابية وحيازتهم أسلحة والتدرب والاعتداء المسلح على مراكز أمنية، ورجال الأمن.

وجاء في نص بيان الداخلية اليوم الأحد: "أقدم كل من حسين بن علي بن محمد المحيشي، وفاضل بن زكي بن حسين أنصيف، وزكريا بن حسن بن محمد المحيشي - سعوديي الجنسية - على الانضمام إلى خليّة إرهابية، وحيازتهم الأسلحة والتدرب عليها، والاعتداء المسلح على المراكز الأمنية ورجال الأمن، بقصد قتلهم وتسترهم على عدد من الإرهابيين".

وأضاف البيان: "تمّت إدانة فاضل باغتصاب شخص تحت تهديد السلاح وتصويره، وإدانة زكريا بفعل الفاحشة بعدد من الفتيات".

وقالت في بيانها: "وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكّد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدّى على الآمنين أو يسفك دماءهم، أو يهتك أعراضهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل".

المصدر: عاجل