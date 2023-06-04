أسبوع كارثي.. الدفاع المدني الجزائري يعثر على 4 جثث جرفتها السيول

عثرت قوات الدفاع المدني الجزائري، بعد عملية بحث وتمشيط واسعة، على جثث 4 مفقودين منذ أمس جراء السيول التي اجتاحت ولاية سعيدة وهم من مختلف الأعمار.

وقال الدفاع المدني في بيان إنه تم صبيحة اليوم الأحد، العثور على جثة مفقود، ثم العثور على جثتين، وأشار إلى أنّ الجثة الأولى تعود لطفل يبلغ من العمر 12 سنة، وينحدر من قرية سيدي ميمون بلدية عين السلطان دائرة "أولاد إبراهيم". حيث تم العثور عليه بمنطقة الرفافسة التابعة لبلدية عوف دائرة معسكر.

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وتم العثور على الضحية الثانية البالغ من العمر 37 سنة، وينحدر من منطقة بخالد بلدية "أولاد إبراهيم" وذلك في منطقة حشاد قرية خريشفة بلدية "أولاد إبراهيم". كما تم العثور على جثّة الفتاة البالغة من العمر 17 سنة.

"غرينبيس": الأسبوع الماضي كان كارثيا على آلاف الجزائريّين

تجدر الإشارة إلى أن منظمة السلام الأخضر "غرينبيس"، استطلعت نهاية مايو المنصرم، أراء الجزائريين حول السيول الأخيرة التي تعرضت لها عدة ولايات من خلال صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

ودعت المنظمة التي تعنى بقضايا البيئة، الجزائريين إلى تزويدها بـ"قصص" حول ما خلفته الأمطار الطوفانية التي أصابت مدنهم وكيف تأثروا بها.

وكتبت "غرينبيس" على صفحتها: "الأسبوع الماضي كان كارثيا على آلاف الجزائريّين بسبب الفيضانات التي ضربت عدة ولايات شمال الجزائر، والناجمة عن أمطار موسمية غزيرة هطلت بعد جفاف دام لأكثر من شهرين".

وأضافت: "الكارثة خلّفت ضحايا ودماراً واسع النطاق لا يزال من المبكر تقييم أضراره".

المصدر: النهار أونلاين + الشروق