السيسي وولد الغزواني يؤكدان على أهمية حث إثيوبيا على التحلي بالإرادة السياسية في ملف سد النهضة

حث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد، إثيوبيا على التحلي بالإرادة السياسية وضرورة وجودها على طاولة المفاوضات بشأن ملف سد النهضة.

وجاءت تصريحات الرئيس المصري عقب استقباله الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، في مستهل زيارته لمصر التي تمتد لثلاثة أيام.

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وقال المتحدث باسم الرئالسة المصرية إن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن آليات دفع العمل العربي والإفريقي المشترك، مع مناقشة تطورات عدد من القضايا الإقليمية، خاصةً السودان وليبيا وسوريا وسد النهضة.

وأفادت صحيفة "الشروق" بأن السيسي ومحمد ولد الغزواني شددا على أن الأمن المائي المصري جزء لا يتجزأ من الأمن المائي العربي

كما أكدا على أهمية حث إثيوبيا على التحلي بالإرادة السياسية للأخذ بأي حلول وسط تم طرحها على طاولة التفاوض بشأن سد النهضة.

هذا، وشدد الرئيس المصري خلال اللقاء على تحلي أديس أبابا بالإرادة السياسية دون الالتفاف على حقوق ومصالح دولتي المصب (في إشارة إلى مصر والسودان) بهدف إبرام اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

واتفق الرئيسان على تعزيز الجهود على الساحة الإفريقية في ظل الدور الحيوي الذي تقوم به كل من مصر وموريتانيا في هذا الشأن مع استمرار التنسيق والتعاون فى إطار الاتحاد الإفريقى ومواصلة جهود دعم بنية السلم والأمن والتنمية في القارة الإفريقية بما يمكنها من تجاوز التحديات، وتحقيق الرخاء والاستقرار، لسائر أبناء القارة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية المصرية نفت الاتفاق مع إثيوبيا على فترة ملء سد النهضة أو حجم التخزين.

وأكدت رفضها لبيان إثيوبيا بشأن قرار القمة العربية الداعم لموقف مصر في قضية سد النهضة، واعتبرت أن البيان الإثيوبي مضلل ومليء بالمغالطات.

المصدر: صحيفة "الشروق"