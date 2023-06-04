اتحاد قبائل سيناء ينشر تدوينة عن الجنود الإسرائيليين القتلى بـ"حادث الحدود"

نشر اتحاد قبائل سيناء، يوم السبت، بيانا كشف من خلاله ما يتم تداوله بشأن الجنود الإسرائيليين الذين لقوا مصرعهم على يد مجند مصري في "حادث الحدود".

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وقال اتحاد قبائل سيناء إن "هناك أحاديث أن جنود الاحتلال القتلى كان بحوزتهم في السيارة الجيب أموالا كثيرة".

وأضاف "يعتقد أنهم كانوا في انتظار المهربين لاستلام المخدرات لولا تدخل الجندي المصري في نقطة حراسته ومطاردته للمهربين من الجانب المصري حتى تخطى الحدود ليشتبك فى الجانب الآخر مع الجنود الاسرائيليين الذين بدورهم كانوا مع تجار مخدرات".

وذكر الاتحاد أن ما نشره "منقول" ولم يذكر مصدر من نقل له تلك المعلومات.

#ترجمة نشطاء اسرائيلين :



هناك احاديث ان جنود الاحتلال القتلى كان بحوزتهم فى السيارة الجيب اموال كثيرة .

ويعتقد انهم كانوا فى انتظار المهربين لاستلام المخدرات لولا تدخل الجندى المصرى فى نقطة حراسته ومطاردته للمهربين من الجانب المصرى حتى تخطى الحدود ليشتبك فى الجانب الاخر مع… pic.twitter.com/KiQt52iT3O — اتحاد قبائل سيناء (@SinaiTribes) June 3, 2023

كما نشر الاتحاد صورة على "تويتر" تم تداولها في الإعلام العبري قيل إنه ممر الطوارئ الذي دخل منه المجند المصري منفّذ "حادث الحدود" المصري إلى إسرائيل.

علي ذمة اعلام الاحتلال الاسرائيلي :

ممر الطوارئ الذي دخل منه منفذ العملية المصري إلى الأراضي المحتلة لتنفيذ العملية. pic.twitter.com/U9CPEH3Ncp — اتحاد قبائل سيناء (@SinaiTribes) June 4, 2023

هذا، وأفاد بأن قتلى الجيش الإسرائيلي التابعين لمجموعة الفهود التي تعود لفرقة 80 "إيدوم" هي فرقة إقليمية تابعة للقيادة الإقليمية الجنوبية للجيش الإسرائيلي، وومنه تتفرع الكتيبة أو "لواء پاران" اللواء مسمى على اسم برية پاران، بصحراء النقب على الحدود مع سيناء.

وحسبما نشره اتحاد قبائل سيناء، فإن "لواء پاران" يضم ويعزز في تشكيل واحد مختلط (ذكور وإناث) "كتائب كركل"، و"أسود الأردن"، و"الفهود"، و"بردلس"، العاملين بالفعل ضمن الفرقة 80، مشيرا إلى أن هذا اللواء فريد من نوعه بالنسبة لبقية فرق الجيش الإسرائيلي باعتباره لواء إقليميا ونظاميا.

قتلى الجيش الاسرائيلي التابعين لمجموعة الفهود التي تعود لفرقة 80 «إيدوم» هي فرقة إقليمية تابعة للقيادة الإقليمية الجنوبية للجيش الإسرائيلي.



ومنه تتفرع الكتيبة او لواء باران



اللواء مسمى على اسم برية پاران، بصحراء النقب على الحدود مع سيناء. وتقول التوراة أن السيدة سارة زوج… pic.twitter.com/GSB5a2i95j — اتحاد قبائل سيناء (@SinaiTribes) June 3, 2023

وقال المتحدث العسكري باسم الجيش المصري إنه فجر يوم السبت قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات.

وأوضح في بيانه الذي نشره عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل أنه في أثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة 3 جنود إسرائيليين ووفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران.

#المتحدث_العسكرى : فجر اليوم السبت الموافق 3 / 6 / 2023 قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات .. وأثناء المطاردة قام فرد الأمن بإختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة عدد ( ۳ ) فرد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة… pic.twitter.com/FnAwAEWh0n — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) June 3, 2023

المصدر: اتحاد قبائل سيناء