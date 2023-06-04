فريق طبي تونسي ينجح في إجراء أول عملية تسريح لجلطة دماغية بتقنية "ترومبوليز" (صور)

نجح فريق طبي تونسي في إجراء أول عملية تسريح لجلطة دماغية بواسطة تقنية "ترومبوليز" لمريضة وهي الآن في صحة جيّدة.

وأفادت قناة نسمة بأن قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي بمدينة قابس التونسية، قام بإجراء عملية تسريح جلطة دماغية بواسطة تقنية "ترومبوليز".

ونقلت القناة عن بيان لوزارة الصحة التونسية أن الفريق الطبي بقسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي بقابس، قد نجح يوم الخميس الماضي في إجراء هذه العملية.

وذكر بيان الوزارة أن الفريق الطبي الذي قام بإجراء العملية يتكون من أطباء قسم الاستعجالي وعلى رأسهم الأستاذة إيمان رجب، وقسم الأعصاب وعلى رأسهم الدكتورة آمنة اللوز.

وشارك في إجراء العملية التي جرت في المستشفى الجامعي بقابس جنوب شرقي البلاد، كل من قسم الأشعة بالمستشفى (قسم الكشف بالصدى).

وأشارت الوزارة إلى أن هذه العمليات ستتواصل للاستفادة من هذا الإنجاز الطبي الجديد بولاية قابس والجهات المجاورة.

و"الترومبوليز" تقنية طبية جديدة تتمثل في تدمير قطرة الدم المتخثرة في الأوعية أو الشرايين الدماغية المانعة لدوران الدم عن طريق إدخال الأدوية المعالجة عبر حقنة وريدية تقوم بتفتيت الخثرة في وقت قياسي.

/ facebook.com/santetunisie.rns.tn

/ facebook.com/santetunisie.rns.tn

المصدر: قناة "نسمة" التونسية