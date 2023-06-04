الكويت.. ضبط سوري بحوزته 250 طلقة رشاش وملابس عسكرية (صور)

ضبطت جمارك العبدلي في الكويت، يوم السبت، وافدا سوريا بحوزته بدلات عسكرية و250 طلقة رشاش أثناء مغادرته للعراق.

وأوضح مصدر جمركي لصحيفة "الراي" الكويتية أنه وأثناء تفتيش شاحنة يقودها سوري الجنسية من مواليد 1965 والمتجهة للعراق، محملة بأثاث منزلي وعفش، عُثر على 250 طلقة رشاش وبدلات عسكرية.

وأكد أنه تم إحراز المضبوطات وإحالته لجهات الاختصاص للتحقيق.

ومنفذ العبدلي هو منفذ حدودي بري كويتي في منطقة العبدلي بمحافظة الجهراء أقصى شمال دولة الكويت ومتاخم للحدود العراقية، ويقابله منفذ سفوان الحدودي العراقي في ناحية سفوان.

صحيفة الراي الكويتية

صحيفة الراي الكويتية

المصدر: صحيفة "الراي" الكويتية