السعودية.. وزارة الحج تحدد آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة وتكشف عن تاريخ مغادرة المعتمرين

حددت وزارة الحج والعمرة السعودية آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب يوم السبت، إن يوم الأحد الموافق لـ15 من شهر ذي القعدة للعام الحالي (4 يونيو)، آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة قبل موسم الحج.

وأكدت الوزارة أن تأشيرة العمرة لا تسمح بأداء الحج.

وشددت على أن آخر موعد لمغادرة المعتمرين هو 29 ذو القعدة 1444هـ الموافق 18 يونيو 2023.

غدًا الأحد 15 ذو القعدة 1444هـ، هو آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة، قبل موسم الحج.



تقبّل الله منّا ومنكم صالح الأعمال 🤲🏻#أذن_بالناس#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوقpic.twitter.com/3lxfjJGT0K — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) June 3, 2023

المصدر: RT