 
مباشر

السعودية.. وزارة الحج تحدد آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة وتكشف عن تاريخ مغادرة المعتمرين

أخبار العالم العربي

السعودية.. وزارة الحج تحدد آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة وتكشف عن تاريخ مغادرة المعتمرين
Gettyimages.ru
السعودية.. وزارة الحج تحدد آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة وتكشف عن تاريخ مغادرة المعتمرين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vfoh

حددت وزارة الحج والعمرة السعودية آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب يوم السبت، إن يوم الأحد الموافق لـ15 من شهر ذي القعدة للعام الحالي (4 يونيو)، آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة قبل موسم الحج.

وأكدت الوزارة أن تأشيرة العمرة لا تسمح بأداء الحج.

وشددت على أن آخر موعد لمغادرة المعتمرين هو 29 ذو القعدة 1444هـ الموافق 18 يونيو 2023.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا