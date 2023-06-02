السعودية.. ضبط بخور من بقايا الخشب وأرز فاسد وزيوت مجهولة (فيديو)

أعلنت وزارة التجارة السعودية ضبط كميات من البخور المصنوع من بقايا الخشب، وأرز منتهي الصلاحية، وبقايا زيوت مجهولة في منطقة مكة.

وقالت الوزارة إن بعض العمالة حاولت التخفي بعيدا عن الأنظار واتخذوا من مزرعة في منطقة مكة، موقعا للغش في العديد من المنتجات الغذائية وغيرها.

ووفقا لمقطع فيديو نشرته الوزارة عبر حسابها على "تويتر"، فإن المخالفين لجأوا إلى صناعة البخور من بقايا الخشب، كما عمدوا إلى إعادة تعبئة كميات من الأرز المنتهي الصلاحية بتواريخ جديدة، واستخدموا بقايا زيوت مجهولة لصناعة منتج خل التفاح.

◻️بقايا الخشب يصنعون منها البخور!

◻️أرز منتهي الصلاحية يعيدون تعبئته بتواريخ جديدة!

◻️بقايا زيوت مجهولة يصنعون منها خل التفاح!



حاولوا التخفي بعيدًا عن الأنظار، ضبطناهم ومنعنا وصول منتجاتهم المغشوشة للأسواق. pic.twitter.com/ApHwc8pIiG — وزارة التجارة (@MCgovSA) June 1, 2023

وتم ضبط العمالة المخالفة وإحالتهم إلى الجهات المختصة، لإيقاع العقوبات النظامية عليهم، ومنع وصول منتجاتهم المغشوشة للأسواق.

وتعاقب القوانين السعودية الغش التجاري بالسجن أو الغرامة أو بهما معا، وفقا لـ"هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء السعودي".

وتتراوح العقوبات بين "غرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بهما معا".

وفي حالات أخرى يتم فرض "غرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما".

وإذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان، تصل العقوبة إلى "الغرامة التي لا تزيد عن مليون ريال، أو السجن لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، أو بهما معا".

المصدر: وسائل إعلام سعودية