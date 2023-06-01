خبير دستوري يرد على الدعوات لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في مصر

أوضح أستاذ القانون الدستوري، بجامعة المنصورة، صلاح فوزي، أنه لايوجد ما يسمى بانتخابات رئاسية مبكرة في مصر، معربا عن اندهاشه من الحديث عن انتخابات رئاسية أو برلمانية مبكرة حاليا.

وقال فوزي: "الانتخابات الرئاسية ستكون في عام 2024"، مبينا أن "الانتخابات المبكرة تعني عدم استكمال المدة وهذا غير صحيح سواء للرئاسة أو البرلمان".

وأضاف أنه "وفقا للمادة 140 من الدستور تبدأ الانتخابات قبل انتهاء مدة الرئيس بـ 120 يوما".

وذكر أن "الإشراف القضائي يتم عن طريق انتداب القضاة بطلب من الهيئة الوطنية للانتخابات"، مشيرا إلى أنه " لسنا بصدد المطالبة الحتمية سواء الدستور أو القانون حتى نتمكن من امتداد الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية".

وأشار إلى أن الانتخابات الرئاسية "تعقد وفقا لموعدها الدستوري الصحيح، والهيئة الوطنية للانتخابات يمكنها البدء في الإجراءات نهاية العام الجاري"، موضحا أن "حل مجلسي النواب والشيوخ يكون باستفتاء شعبي، وانتخاب الرئيس لا يستوجب حل مجلسي النواب والشيوخ".

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المصدر: موقع "مصر تايمز"