تبون يترأس اجتماعا للمجلس الأمني المصغر لمناقشة الوضع العام في البلاد وعلى الحدود

ترأس رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اليوم الخميس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن المصغر، وناقش دراسة الوضع العام في البلاد وعلى الحدود.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أنه حضر الاجتماع الفريق أول السعيد شنقريحة بالإضافة إلى عدد من إطارات الجيش الوطني الشعبي.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية نهاية أبريل الماضي، تسيير دوريات عسكرية حدودية مشتركة مع الجارة الجنوبية النيجر، لمواجهة "التهديدات الأمنية".

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وقالت في بيان عقب لقاء جمع اللواء محمد عجرود، قائد المنطقة العسكرية السادسة الحدودية (جنوب)، والعميد إبراهيم عيسى بولاما، نائب رئيس أركان القوات المسلحة النيجيرية، بمقر قيادة المنطقة في تمنراست جنوبي الجزائر: "تناول اللقاء سبل التجسيد الميداني للمقاربة الأمنية التي تتبناها القيادة العليا لجيشي البلدين في مجال مجابهة مختلف أشكال التهديدات الأمنية، على رأسها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وكذا الهجرة غير الشرعية". بحسبما نقلته وكالة أنباء "الأناضول".

تجدر الإشارة إلى أنه خلال السنوات الأخيرة، دفعت الجزائر بعشرات الآلاف من الجنود نحو حدودها الجنوبية مع مالي والنيجر، وليبيا شرقا، لـ"مواجهة تسلل الإرهابيين وتهريب السلاح فضلا عن شبكات الاتجار بالبشر

المصدر: النهار أونلاين