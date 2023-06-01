وصفها باللافتة.. موقع أردني ينشر تفاصيل جميلة من حفل عقد قران ولي العهد

رصدت العدسات التي نقلت عقد قران ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وعروسته الأميرة رجوة آل سيف، بقصر زهران العامر في عمان، مواقف جميلة تناقلها رواد مواقع التواصل.

الأمير هاشم يرافق العروس

وكانت العروسة الأميرة رجوة آل سيف وصلت قصر زهران يرافقها الأمير هاشم بن عبد الله الثاني إلى موقع عقد القران، وكل من الأميرتين إيمان وسلمى ابنتا الملك عبد الله الثاني، شقيقتا ولي العهد، الأمير الحسين.

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وجالت العروسة رجوة والأمير هاشم في أرجاء القصر حتى وصلا إلى ساحة عقد القران وسط تصفيق حار من قبل الحضور.

الملك والأمير الحسن شاهدان

وشهد الملك عبد الله الثاني بن الحسين، والأمير حسن بن طلال على عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله، حيث وقع الملك عبد الله في مكان الشاهد الأول ومن ثم وقع العروسان في المكان المخصص في عقد الزواج ومن ثم والد العروس.

وتوجه إمام الحضرة الهاشمية الذي أشرف على عقد القران للأمير حسن حيث وقع في المكان المخصص للشاهد الثاني.

مداعبة من الإمام

واستطاع إمام الحضرة الهاشمية أحمد الخلايلة، والذي أشرف على مراسم عقد القران، من رسم الضحكة على شفاه الحضور، بعد أن دعا للأمير هاشم نجل الملك عبدالله الثاني الصغير بالزواج، هو والأميرة سلمى.

وسبق لإمام الحضرة الهاشمية أن أشرف على عقد قران الأميرة إيمان في شهر مارس من هذا العام.

الأميرتان والفستان

ظهرت شقيقتا ولي العهد، الأميرة إيمان والأميرة سلمى تقفان خلف العروس رجوة تساعدانها في ترتيب الفستان، وتعديل وضعيته خلال مسيرها.

ولفت تصرف الأميرتان رواد مواقع التواصل الاجتماعي للبادرة الجميلة التي نفذتاها باهتمامهما بأدق تفاصيل عروس شقيقهما الأكبر.

المصدر: موقع "خبرني" الأردني