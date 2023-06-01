الكويت.. وافد إثيوبي ممنوع من دخول البلاد يهرب من المطار للداخل والسلطات تحقق في الأمر

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الأربعاء، عن تشكيل لجنة تحقيق بعد هروب شخص ممنوع من دخول البلاد من المطار، وذلك لكشف ملابسات الحادثة.

وقالت الوزارة في منشور على "تويتر" إن "وكيل وزارة الداخلية، الفريق أنور عبد اللطيف البرجس، أمر بتشكيل لجنة تحقيق فورية للوقوف على ملابسات واقعة هروب شخص من جنسية إفريقية من مطار الكويت الدولي".

الإعلام الأمني:

وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبداللطيف البرجس أمر بتشكيل لجنة تحقيق فورية للوقوف على ملابسات واقعة هروب شخص من جنسية أفريقية من مطار الكويت الدولي — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) May 31, 2023

وفي التفاصيل ذكرت صحيفة "الرأي" أن مسافرا من الجنسية الإثيوبية، ممنوع من دخول الكويت، هرب من المطار.

وكشفت مصادر أمنية أن الوافد الإثيوبي وصل إلى المطار عبر إحدى الرحلات، وتبين بعد أخذ بصمة اليد أنه مبعد سابق وممنوع من دخول الكوبت، وتم احتجازه في فندق المطار.

وقالت إنه تمكن من الهروب من فندق المطار أثناء فترة انتظار الرحلة التي كان من المقرر أن يعود على متنها.

وأضافت أن المسافر غافل رجال الأمن وهرب من الفندق، وتسلق شبك المطار ودخل البلاد.

وأشارت إلى أن قوات الأمن استنفرت بالكامل، وتم التنسيق مع المباحث والأمن العام والنجدة للبحث عن الهارب لضبطه وإحالته للجهات المختصة.

وأكدت أنه تم الاستعانة بالكاميرات في المطار للتعرف على الثغرات الأمنية التي استغلها الوافد الهارب لمعرفة أوجه القصور لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

المصدر: RT + صحيفة "الراي" الكويتية