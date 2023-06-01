مفتي سلطنة عمان يدعو لتأييد رئيس أوغندا لمحاربته "الشذوذ الجنسي"

دعا مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي إلى تأييد الشعب الأوغندي و"قائده الشهم" لمحاربته "الشذوذ الجنسي".

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واعتبر الخليلي "أن محاربة الشذوذ الجنسي من قبل الرئيس الأوغندي وفرضه أشد العقوبات على ذلك وتأييد الغالبية العظمى من شعبه، يعد تجاوبا مع الفطرة السليمة وحرصا على صون الأخلاق وحفاظا على خصائص الجنس".

وأضاف: "وما الحملة الشعواء التي تقوم بها الدول الغربية ضده إلا سعي لنشر الرذيلة ومحاربة الفضيلة ومعاكسة للفطرة السوية التي فطر الله عليها الإنسان".

وتابع: "إن هذه الحملة عدوان سافر على الجنس البشري، وهتك الحرمات، وسعي للقضاء على الوجود الإنساني في هذه الأرض".

وأكد مفتي سلطنة عمان أن أسوياء الفطرة يدركون ذلك "ولذلك يستنكرون هذا التصرف الأرعن الهزيل، سواء الصغار أو الكبار منهم - ذكورا كانوا أو إناثا، وإنه ليجب على كل الذين يحبون الفضيلة ويحرصون على مصلحة الإنسانية أن يؤيدوا الشعب الأوغندي وقائده الشهم على هذا الموقف الصلب".

وكان الرئيس الأوغندي، يوويري موسيفيني وقع على مشروع قانون مكافحة المثلية، ليصبح قانونا بعد التعديلات التي تم تبنيها، لجعله أكثر صرامة.

المصدر: RT