لبنان.. توقيف مواطن ينقل أسلحة وذخائر حربية برفقة والدته (صور)

أوقفت الأجهزة الأمنية في لبنان، مواطنا يعمل على نقل أسلحة وذخائر حربية إلى أحد الأشخاص في منطقة البقاع، برفقة والدته لإبعاد الشبهات.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان إن معلومات توافرت لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بنقل أسلحة وذخائر في منطقة البقاع. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات توصلت إلى تحديد هويته، ويدعى: ع. ق. ص. (من مواليد عام 1997، لبناني).

وأفادت بأن إحدى دوريات الشعبة عملت على نصب كمين محكم في محلة سهل رأس بعلبك، نتج عنه توقيفه وبرفقته والدته المدعوة: ز. ص. (من مواليد عام 1964، لبنانية)، مبينة أنه بتفتيش السيارة، تم ضبط 18 بندقية حربية نوع "كلاشينكوف"، وبندقية نوع "فال" و167 ممشط، مخبأة بطريقة محترفة تحت المقعد الخلفي للسيارة، وفي مقدمة السيارة، كما تم ضبط هاتفه الخلوي وهاتف والدته.

بالتحقيق معهما، اعترف الأول بقيامه بنقل الأسلحة الحربية والذخائر لصالح أحد الأشخاص في منطقة بعلبك على متن السيارة التي أوقف على متنها لقاء بدل مادي، وأنها المرة الثانية التي يقوم فيها بنقل الأسلحة والذخائر،

كما اعترف أن والدته على علم بقيامه بنقل الأسلحة، وأنها ترافقه كي لا يتم توقيفه على الحواجز الأمنية. وبالتحقيق مع والدته، اعترفت بما نسب إليها.

المصدر: قوى الأمن الداخلي