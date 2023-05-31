باحث إسلامي مصري يدحض ما ينشر في الإعلام الصهيوني عن تشويه الأزهر الشريف

قال الكاتب والباحث الاسلامي ووكيل وزارة الأوقاف المصرية الأسبق سعد الفقي إن عرض فيلم ( صبي من السماء) في اسرائيل لتشويه صورة الأزهر الشريف فشل فشلا ذريعا.

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وتابع في تصريحات لـRT: "الصهيوني معروف بالكذب والتدليس والترويج لكل ماهو مكذوب، وإسرائيل دويلة لقيطة لا أصل لها وتاريخها معلوم وثابت لكل العقلاء والحكماء في العالم"، مؤكدا أنه يوما ما ستنتهي كما انتهت أسطورتها في حرب العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر.

وشدد الفقي على ضرورة بيان كذب وتفنيد ما ينشر في الإعلام الصهيوني، لاسيما ما يتعلق بالأزهر الشريف والمعروف بوقوفه دائما مع قضية فلسطين والمسجد الأقصى وكذا مواقفه الواضحة ضد الغطرسة الصهيونية وكشف أكاذيبها وكذا كشف عورات من يساندون الدولة اللقيطة.

وقال الكاتب والباحث الاسلامي المصري إن الأزهر الشريف شاءت إسرائيل أم أبت يظل خنجرا في ظهرها كاشفا عوراتها مبينا تخرصاتهم وكذبهم وأنها دولة حتما إلى زوال.

وكانت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، قد كشفت عن عرض فيلم "صبي من السماء" Boy from Heaven المثير للجدل والذي تعتبره أوساط مصرية مسيئا للأزهر الشريف.

وكشفت الصحيفة لأول مرة أن الفيلم للمخرج السويدي ذي الأصول المصرية طارق صالح، سينطلق قريبا بمنصات إسرائيلية، كاشفة أن أبطال الفيلم إسرائيليو الجنسية.

وكان الفيلم قد فاز بجائزة أفضل سيناريو في مهرجان كان السينمائي عام 2022 الماضي.

وتعرض فيلم Boy from heaven إلى العديد من الانتقادات، حيث اتهم بالإساءة لمؤسسة الأزهر الشريف، وتشويه صورة رجال الدين الأزهريين.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم