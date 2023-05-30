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وزارة الخارجية الليبية تدين اقتحام ونهب سفارتها لدى الخرطوم

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وزارة الخارجية الليبية تدين اقتحام ونهب سفارتها لدى الخرطوم
AFP
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أدانت وزارة الخارجية الليبية، اليوم الثلاثاء، اقتحام سفارتها في العاصمة السودانية الخرطوم، والتي تعرضت مبانيها للنهب والتخريب.

وأكد بيان الوزارة أنها "تدين اقتحام مبنى السفارة الليبية بالخرطوم ونهب محتوياتها"، والتي تم إجلاء موظفيها سابقا بسبب أعمال العنف.

كما أعربت الوزارة عن "أسفها الشديد وامتعاضها من مثل هذه الأعمال"كما دعت  الأطراف في السودان إلى نبذ العنف... وإلى حماية البعثات الدبلوماسية والمقرات التابعة لها وذلك عملا باتفاقية فيينا التي تنص على ضرورة توفير الحماية للسفارات والبعثات الدبلوماسية".

وأوضحت في بيانها "حرصها الشديد على استقرار السودان وشعبه".

ونددت الوزارة الليبية، في وقت سابق، بالهجوم على مكتب الملحق العسكري الليبي بالخرطوم، داعية إلى "ملاحقة من يثبت تورطهم في هذا الفعل الإجرامي".

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المصدر: أ ف ب

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