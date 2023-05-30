السيسي يصدر قانونا جديدا يستثني منه الجيش والشرطة

نشرت الجريدة الرسمية المصرية قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

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ونصت المادة الأولى على عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، وقـانون المحـال العامـة الـصادر بالقـانون رقم 154 لسنة 2019، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن تنظـيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ولا تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على وزارتـي الـدفاع والداخليـة والجهات التابعة لهما.

ويهدف القانون إلى تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ومعالجة الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري مؤخراً من تعرض المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب، حيث حظر القانون حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة كأصل عام.

كما يضع تنظيمًا لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحياً وغذائياً بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وبما يتفق مع معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.

المصدر: RT