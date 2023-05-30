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مصدر مصري مسؤول يرد على نداء علاء مبارك العاجل للحكومة

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مصدر مصري مسؤول يرد على نداء علاء مبارك العاجل للحكومة
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نفى مصدر مسؤول بوزارة السياحة والآثار ما يتم تداوله من منشورات عديدة على وسائل التواصل الاجتماعي حول هدم مقابر أثرية أو ما بها من أشكال وزخارف معمارية متميزة.

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وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ RT، أنه "لا يمكن المساس بأي مقابر أو قطع أو مقتنيات أثرية أو هدمها حيث أنها تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، الذي يجرم أي عمل يتلف أو يهدم أثرا".

وكشف المصدر أنه هناك توجيهات رئاسية بعدم المساس بأى مقابر أثرية في إطار حرص الدولة المصرية على الحفاظ على تراثها الثقافي والأثري بكافة أنواعه وأشكاله، ليس فقط للأجيال القادمة ولكن للإنسانية جمعاء.

وشدد المصدر على أنه "حال الكشف عن أي شواهد قبر متميزة أو لوحات أو مواد رخامية رائعة في أي مقابر بصفة عامة، يقوم قطاع الآثار الإسلامية بالمجلس الأعلى للآثار بالتنسيق مع الإدارة المختصة بوزارة الأوقاف بدراستها، وعند التأكد من أنها ذو شكل أو طبيعة متميزة تقوم وزارة الأوقاف بتسليمها لوزارة السياحة والآثار لنقلها ووضعها بمخازن الوزارة للحفاظ عليها دون أى تكسير أو تدمير لها".

وكان علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، قد عبر عن رفضه لإزالة المقابر التاريخية، ووجه رسالة للحكومة، مؤكدا أن هذه المقابر تاريخية وتعتبر تراثا وتحتوى على تحف معمارية.

المصدر: RT

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