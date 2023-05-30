المخابرات الفلسطينية تحبط صفقات لبيع أراض لإسرائيل

تمكن جهاز المخابرات الفلسطينية في بيت لحم، من إحباط صفقة بيع مئات الدونمات من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، لإسرائيل.

وقال مصدر أمني في جهاز المخابرات إنه بعد الوصول إلى "معلومات استخبارية عن عملية يعد لها لتسريب أراض للاحتلال في محافظة بيت لحم، وبعد استكمال إجراءات المتابعة الاستخبارية، تم اعتقال أربعة أشخاص مشتبه بهم في التخطيط لتنفيذ هذه الصفقة، وتم وقف جميع الإجراءات والوكالات التي كانوا بصدد إعدادها لتنفيذ الصفقة، الأمر الذي أفشل مخطط لتسريب مئات الدونمات لصالح الاحتلال".

وأشار المصدر إلى أنه "تمت إحالة الموقوفين وملف القضية، إلى النيابة العامة لإكمال الإجراءات القانونية وفق الأصول"، مبينا أن "الأراضي المستهدفة تقع في أراضي قرية نحالين، وتبلغ مساحتها 600 دونم وهي ملاصقة لمستوطنتي بيتار عليت ومستوطنة دانيال".

يذكر أن المستوطنين يعملون للسيطرة على هذه الأراضي من أجل توسيع المستوطنات هناك، وهي السياسة المتبعة لتوسيع المستوطنات القائمة في الضفة الغربية إلى عمق المناطق الفلسطينية.

المصدر: "معا"