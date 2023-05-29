مصر.. عائلة محمد مرسي تصدر بيانا بشأن أردوغان

نشرت أسرة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، بيانا بشأن فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالانتخابات الرئاسية التركية، وإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية.

وقالت عائلة مرسي إنها "تهنئ الشعب التركي وجميع المشاركين في هذا المحفل الديمقراطي الذي قدمه الشعب التركي بكل فئاته لإخراج مشهد تاريخي أبهر العالم".

وأضاف البيان ان أسرة مرسي "تبارك" لأردوغان فوزه بولاية جديدة ولتحالف حزب الجمهور وحزب العدالة والتنمية بفوزه في الانتخابات البرلمانية".

تهنئ أسرة الرئيس الشهيد محمد #مرسي رحمه الله الشعب التركي وجميع المشاركين في هذا المحفل الديمقراطي الذي قدمه الشعب التركي بكل فئاته لإخراج مشهد تاريخي أبهر العالم كان شعاره "ما أحلى الديمقراطية وما أجمل الانتخابات" مستحضرة بذلك مشهد الشعب المصري في انتخابات عام 2012م.



وأسرة… pic.twitter.com/q8jpk8Ln23 — Morsi Foundation For Democracy (@morsidemocracy) May 28, 2023

المصدر: RT