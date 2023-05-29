قتيل و8 جرحى.. اشتباكات عنيفة في جنين ونابلس جراء اقتحام الجيش الإسرائيلي (فيديو)

اقتحم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، كلا من جنين ونابلس ومحيط رام الله وطولكرم وطوباس ومناطق أخرى في الضفة الغربية، وسط اشتباكات مسلحة وصفت بأنها الأعنف منذ سنوات.

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وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها عن: "استشهاد الشاب أشرف محمد أمين إبراهيم (37 عاما) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين"، مشيرة إلى أنه "أصيب برصاصتين متفجرتين واحدة في البطن تسببت بتفتت الكبد، والثانية في الصدر اخترقت الرئة".

وأفادت وسائل إعلام محلية بإصابة 8 فلسطينيين بالرصاص الحي، واعتقال شخصين خلال اقتحام عدة أحياء من جنين، وهما نورس غوادرة وحسن تميم حردان.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المدينة من عدة محاور، وإن قناصتها اعتلوا أسطح عدد من البنايات، خاصة في محيط مستشفى جنين الحكومي.

وأفادت المصادر نفسها باندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان والقوات في مناطق متفرقة من المدينة، جرى خلالها إطلاق الرصاص الحي باتجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة ثمانية منهم، أحدهم بجروح حرجة.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي المنطقة الشرقية بمدينة نابلس، وانتشرت في مخيم عسكر القديم وحي المساكن الشعبية، واعتقلت الشاب يوسف منصور بعد مداهمة منزله.

كما داهمت منزل الأسير المحرر يوسف قطناني بمخيم عسكر وأخضعته للتحقيق الميداني، وفتشت المنزل وعبثت بمحتوياته.

واندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة عنيفة في مخيم عسكر، استهدف خلالها مقاومون الجنود بصليات من الرصاص والعبوات محلية الصنع.

المصدر: RT+ وكالات