مصر..النيابة العامة تأمر بحبس مسؤولين اثنين في حادث ملاهي الإسكندرية

أمرت النيابة العامة المصرية بحبس مديرِ الصيانة ومشرف التشغيل بمركز تجاري بالإسكندرية، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، لتسببهما بإهمالهِما في سقوط لعبة ترفيهية وإصابة 6 أشخاص.

وجاء قرار النيابة بعد أن توصلت التحقيقات إلى مسؤوليتهما (مديرِ الصيانة ومشرف التشغيل) عن حدوث الواقعة بملاهي الإسكندرية.

وفي 26 مايو، تلقت النيابة العامة بلاغا بسقوط لعبة ترفيهية بملاهي مركز تِجاري بالإسكندرية، وإصابةِ 6 أشخاص جراء ذلك.

وأجرت السلطات معاينة لمسرح الواقعةِ، حيث شاهدت كاميرت المراقبة المطلة عليها، والتي وثقت لحظة سقوطها، كما استمعت لخمسة من شهود حدوث الواقعة، والذين أكدوا سقوطها أثناء تشغيلها عقب انكسار الحامل الخاص بها، وإصابة بعض من مستقليها.

كما اطلعت النيابة العامة على عقد تشغيل وصيانة تلك اللعبة، وسألت 5 من مسؤولي المركز التجاري والملاهِي، حيث وقفت على تسبب مديرِ صيانةِ الملاهي ومشرف التشغيل فيها بإهمالهِما في حدوثِ الواقعةِ.

وعقب استجوابهما، أنكرا ما نسب إليهما، وأمرت النيابة بحبسهما 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، بالإضافة إلى أنها شكلت لجنة من الإدارة الهندسية بالمحافظة لاتخاذ إجراءات الفحص اللازمة بالملاهي وصولا لسبب حدوثِ الواقعة، وجار استكمال التحقيقات.

المصدر: "المصري اليوم"