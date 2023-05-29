تغطية مباشرة.. الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.. أردوغان أم كليتشدار أوغلو؟

أدلى الناخبون الأتراك بأصواتهم اليوم الأحد مجددا في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية بين الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كيليتشدار أوغلو.

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