تغطية مباشرة.. الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.. أردوغان أم كليتشدار أوغلو؟
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أدلى الناخبون الأتراك بأصواتهم اليوم الأحد مجددا في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية بين الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كيليتشدار أوغلو.
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معلومات مفصلة عن الانتخابات الرئاسية التركية التي تجري جولتها الثانية اليوم
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انطلاق عملية التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية