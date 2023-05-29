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رئيس الهيئة العليا للانتخابات: انتهاء عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية من دون أي مشاكل

تغطية مباشرة.. الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.. أردوغان أم كليتشدار أوغلو؟

أخبار العالم العربي

تغطية مباشرة.. الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.. أردوغان أم كليتشدار أوغلو؟
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أدلى الناخبون الأتراك بأصواتهم اليوم الأحد مجددا في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية بين الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كيليتشدار أوغلو.

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تغطية مباشرة.. الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.. أردوغان أم كليتشدار أوغلو؟