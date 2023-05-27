السعودية تدين الاعتداء على منزل السفير الأردني في الخرطوم

أعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان اليوم السبت، عن إدانتها للاعتداء على منزل السفير الأردني وتخريبه في العاصمة السودانية الخرطوم.

وجددت وزارة الخارجية "رفض المملكة لكل أشكال العنف والتخريب تجاه البعثات والممثليات الدبلوماسية".

كما دعت الوزارة إلى "الالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار قصير المد والترتيبات الإنسانية في السودان".

هذا وقد أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، أمس الجمعة، عن تعرض منزل السفير في الخرطوم للاعتداء والتخريب، مؤكدة تواجد السفير وطاقم السفارة في مدينة بورتسودان، وعدم تعرض أي منهم لمكروه.

وأعربت الوزارة عن "إدانة واستنكار المملكة لكافة أشكال العنف والتخريب، وخاصة تلك التي تنتهك حرمة المباني الدبلوماسية، مؤكدة على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وخاصة اتفاقية فيينا".

المصدر: RT