الدفاع السودانية: استدعاء الاحتياط من ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة

أعلنت وزارة الدفاع السودانية استدعاء الاحتياط من العسكريين وذلك "اتساقا مع الظروف التي فرضها التمرد ودعما للجهد العسكري الذي تبذله القوات المسلحة في سبيل إعادة الامن والاستقرار".

وقالت الدفاع السودانية في بيان لها على حسابها في موقع "فيسبوك"، إن هذا الاستدعاء ياتي اتساقاً مع الظروف التي فرضها التمرد واستهدافه للمواطنين الشرفاء الأبرياء واستخدامهم كدروع بشرية مع نهب ممتلكاتهم واحتلال منازلهم.

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إضافة لعمليات الترويع والإذلال مع تعطيل الحياة العامة من خلال استهداف مراكز الخدمات ( المياه - الكهرباء - المستشفيات) والبنية التحتية للدولة، مع نهب البنوك وحرق الأسواق والمطارات والوزارات وخلق الفوضى بإطلاق المساجين واحتلال أقسام الشرطة ومقار جهاز المخابرات العامة .

وذكرت الدفاع السودانية في بيان لها، أن هذا يأتي أيضا دعماً للجهد العسكري الكبير الذي تبذله القوات المسلحة في سبيل إعادة الأمن والاستقرار، ولذلك "فقد تقرر استدعاء كامل ضباط وضباط صف وجنود معاشي القوات المسلحة لدعم الجهود العسكرية حسب الآتي: الضباط وضباط الصف والجنود الذين لا تزيد اعمارهم عن الـ 65 عاما، واللياقة الطبيه والبدنية والقدرة على حمل واستخدام السلاح، وأن يكون التبليغ أيضا لأقرب وحدة عسكرية اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 29 مايو 2023 ميلادية.

واختتم بيان الدفاع السودانية بأن "تقوم قيادة القوات المسلحة باستكمال مطلوبات العمل والتنسيق اللازم لتشغيل هذه القوات ".

يشار إلى أن البيان حمل توقيع وزير الدفاع السوداني المكلف الفريق الركن يس ابراهيم يس

المصدر: RT