اشتباكات خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم بلاطة (فيديو)

اندلعت اشتباكات مسلحة بين شبان فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم بلاطة وبلدة قباطية، مما أدى إلى إصابة شاب برصاص الجيش الإسرائيلي.

ودارت اشتباكات مسلحة بين مسلحين في مخيم بلاطة وبين قوات خاصة في الجيش الإسرائيلي، التي اعتقلت شابين، قبل الانسحاب من المخيم.

تغطية صحفية: "قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة فجر اليوم". pic.twitter.com/rYbCD4I4o3 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 26, 2023

مصادر محلية: قوات الاحتلال تعتقل الشاب إبراهيم أبو علفة خلال اقتحام مخيم بلاطة، فجر اليوم. pic.twitter.com/hCD9snT1Dn — وكالة الرأي (@alrayps) May 26, 2023

وكان الجيش الإسرائيلي قد حشد قوات كبيرة حول مخيم بلاطة قبل اقتحامه، وأطلقت قواته قنابل الغاز تجاه منازل المواطنين خلال اقتحامها للمخيم. وأفادت المصادر بسماع دوي انفجارات عنيفة.

فيديو| انسحاب جزئي لقوات الاحتلال من مخيم بلاطة شرق نابلس. pic.twitter.com/9TC7kaxM4j — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 26, 2023

كذلك اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة قباطية. وأفادت مصادر محلية بإصابة شاب خلال مواجهات في البلدة.

واعتقلت القوات الإسرائيلية أسيرا محررا، قبل أن تنسحب من قباطية.

المصدر: "عرب 48"